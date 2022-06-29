مواعيد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة نجران

وأبان أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجةً، إضافةً إلى أنه لم يسبق فصله أكاديميًّا، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى، إلى جانب اجتياز الفحص الطبي للمتقدمين على الكليات الصحية، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي عبر البوابة الإلكترونية على الرابط
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