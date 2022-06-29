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مواعيد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة نجران

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أعلنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1444هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم. وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل المكلف الدكتور زهير العمري، أن القبول سيكون على مرحلتين؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد 25 ذي الحجة على أن تغُلق البوابة يوم السبت 1 محرم 1444هـ، بينما تنطلق مرحلة القبول الاحتياطي حسب المقاعد المتاحة يوم الاثنين 10 محرم وحتى يوم الأحد الموافق 16 من الشهر ذاته.

وأبان أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجةً، إضافةً إلى أنه لم يسبق فصله أكاديميًّا، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى، إلى جانب اجتياز الفحص الطبي للمتقدمين على الكليات الصحية، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي عبر البوابة الإلكترونية على الرابط


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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