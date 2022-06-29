ضبط مخالف لنظام البيئة بتبوك

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موهبة: 5 منتخبات سعودية تستعد للمنافسة الدولية خلال يوليو وأغسطس في 5 دول
تستعد المنتخبات السعودية في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والمعلوماتية للمشاركة وتمثيل السعودية في 5 أولمبيادات علمية...
2,354,680 مستفيداً من خدمة الاطلاع على الأحكام بمنصة معين الرقمية
أوضح ديوان المظالم ممثلًا في فريق عمل تطوير منصة معين الرقمية أن عدد المستفيدين من خدمة الاطلاع على الأحكام عبر منصة معين الرقمية...
إحباط تهريب 3,510,000 قرص إمفيتامين بجدة
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي...
غرامة 10000ريال لكل من يذهب للحج دون تصريح
صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ بأنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج...
فسخ عقد ينتهي بتهمة اتجار بالأشخاص
أحالت المحكمة العامة بجدة، مؤخراً، مواطنا ومواطنة، إلى النيابة العامة، لمخالفتهما نظام الاتجار بالأشخاص، بعد أن تبين للدائرة...
أرقام وأوقات قياسية تحصدها طريق مكة
تواصل مبادرة طريق مكة حصد الأرقام القياسية في إنهاء إجراءات حجاج 5 دول في مطار دولهم من خلال إنهاء إجراءات الدخول وتحويل أمتعتهم إلى...
مراكز لإدارة الكوارث والأزمات في 9 مناطق
علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة بصدد الاستعانة بشركات مقاولات لتنفيذ مشروع يستهدف إعداد وتجهيز مراكز إدارة الكوارث والأزمات الصحية في...
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