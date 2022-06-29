ضبط مخالف لنظام البيئة بتبوك

موهبة: 5 منتخبات سعودية تستعد للمنافسة الدولية خلال يوليو وأغسطس في 5 دول تستعد المنتخبات السعودية في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والمعلوماتية للمشاركة وتمثيل السعودية في 5 أولمبيادات علمية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

2,354,680 مستفيداً من خدمة الاطلاع على الأحكام بمنصة معين الرقمية أوضح ديوان المظالم ممثلًا في فريق عمل تطوير منصة معين الرقمية أن عدد المستفيدين من خدمة الاطلاع على الأحكام عبر منصة معين الرقمية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

إحباط تهريب 3,510,000 قرص إمفيتامين بجدة صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

غرامة 10000ريال لكل من يذهب للحج دون تصريح صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ بأنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

فسخ عقد ينتهي بتهمة اتجار بالأشخاص أحالت المحكمة العامة بجدة، مؤخراً، مواطنا ومواطنة، إلى النيابة العامة، لمخالفتهما نظام الاتجار بالأشخاص، بعد أن تبين للدائرة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

أرقام وأوقات قياسية تحصدها طريق مكة تواصل مبادرة طريق مكة حصد الأرقام القياسية في إنهاء إجراءات حجاج 5 دول في مطار دولهم من خلال إنهاء إجراءات الدخول وتحويل أمتعتهم إلى... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

مراكز لإدارة الكوارث والأزمات في 9 مناطق علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة بصدد الاستعانة بشركات مقاولات لتنفيذ مشروع يستهدف إعداد وتجهيز مراكز إدارة الكوارث والأزمات الصحية في... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 30 ذو القعدة 1443 هـ 30 ذو القعدة 1443 هـ

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