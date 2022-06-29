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ضبط مخالف لنظام البيئة بتبوك

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موهبة: 5 منتخبات سعودية تستعد للمنافسة الدولية خلال يوليو وأغسطس في 5 دول

تستعد المنتخبات في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والمعلوماتية للمشاركة وتمثيل السعودية في 5 أولمبيادات علمية...

e2137d9bb1.jpg الرياض : دوت الخليج
9c2df98975.jpg30 ذو القعدة 1443 هـ

2,354,680 مستفيداً من خدمة الاطلاع على الأحكام بمنصة معين الرقمية

أوضح ديوان المظالم ممثلًا في فريق عمل تطوير منصة معين الرقمية أن عدد المستفيدين من خدمة الاطلاع على الأحكام عبر منصة معين الرقمية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png30 ذو القعدة 1443 هـ

إحباط تهريب 3,510,000 قرص إمفيتامين بجدة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png30 ذو القعدة 1443 هـ

غرامة 10000ريال لكل من يذهب للحج دون تصريح

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ بأنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png30 ذو القعدة 1443 هـ

فسخ عقد ينتهي بتهمة اتجار بالأشخاص

أحالت المحكمة العامة بجدة، مؤخراً، مواطنا ومواطنة، إلى النيابة العامة، لمخالفتهما نظام الاتجار بالأشخاص، بعد أن تبين للدائرة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png30 ذو القعدة 1443 هـ

أرقام وأوقات قياسية تحصدها طريق مكة

تواصل مبادرة طريق مكة حصد الأرقام القياسية في إنهاء إجراءات حجاج 5 دول في مطار دولهم من خلال إنهاء إجراءات الدخول وتحويل أمتعتهم إلى...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png30 ذو القعدة 1443 هـ

مراكز لإدارة الكوارث والأزمات في 9 مناطق

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة بصدد الاستعانة بشركات مقاولات لتنفيذ مشروع يستهدف إعداد وتجهيز مراكز إدارة الكوارث والأزمات الصحية في...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png30 ذو القعدة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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