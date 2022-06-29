كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تطلق خمسة دبلوماتٍ عليا في الإعلام المتخصص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أطلقت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, خمسة دبلوماتٍ عليا مدفوعة في الإعلام تستهدف المهنيين وخريجي التخصصات الجامعية ذات الصلة للجنسين، تشمل تخصصات الإعلام السياسي، والعسكري، والسياحي، والاقتصادي، والرياضي، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول القادم لعام 1444هـ.

وبيّن صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود عميد كلية الإعلام والاتصال، أن الكلية تنفذ هذه الدبلومات للسنة الثالثة بعد الإقبال الذي شهدته من الدارسين والدارسات الذين جمعوا خلال التحاقهم بين تطوير مهاراتهم المهنية ومعرفة أسس التخصص العلمية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي مبادرةً من الجامعة والكلية لتنفيذ أحدث البرامج المواكبة للتطورات الدولية التي تجمع بين العلم والممارسة وتلبي احتياجات المملكة التنموية.

يذكر أن كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أعدَّت الدبلومات العليا الإعلامية المصنّفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد استطلاع أفضل وأحدث التجارب العالمية، ودراسة احتياجات السوق الإعلامي المهني السعودي، و من المنتظر أن يبدأ فتح التقديم للقبول في هذه البرامج خلال الأيام المقبلة عبر بوابة (عليا) التابعة لعمادة الدراسات العليا بالجامعة.