المثلية الجنسية تهدد العالم.. مرض يتفشى بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس كأسوأ الحالات بتاريخ الولايات المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - تعمل‭ ‬مراكز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭ ‬‮«‬CDC‮»‬‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬‮«‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬حالات‭ ‬تفشي‭ ‬مرض‭ ‬المكورات‭ ‬السحائية‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬المثليين‭ ‬وثنائيي‭ ‬الجنس‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬هيل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬24‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وست‭ ‬وفيات‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬له،‭ ‬وصف‭ ‬مركز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬تفشي‭ ‬المكورات‭ ‬السحائية‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬المصلية‭ ‬‮«‬C‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينتشر‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬المثليين‭ ‬وثنائيي‭ ‬الجنس‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يمارسون‭ ‬الجنس‭ ‬مع‭ ‬الرجال،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬مع‭ ‬فيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬البشرية،‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬الحالات‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إسباني‭.‬

والمجموعة‭ ‬المصلية‭ ‬هي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مستضد‭ ‬مشترك‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يبحث‭ ‬مركز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض،‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬تفشي‭ ‬المرض‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬فلوريدا،‭ ‬في‭ ‬تفشي‭ ‬مجموعة‭ ‬مصلية‭ ‬‮«‬B‮»‬‭ ‬من‭ ‬المكورات‭ ‬السحائية‭ ‬بين‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬ليون‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا‭.‬

وأصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬أول‭ ‬تنبيه‭ ‬حول‭ ‬تفشي‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬إذ‭ ‬يحدث‭ ‬مرض‭ ‬المكورات‭ ‬السحائية‭ ‬بسبب‭ ‬بكتيريا‭ ‬النيسرية‭ ‬السحائية،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬عدوى‭ ‬مميتة‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬الدم‭ ‬أو‭ ‬التهاب‭ ‬السحايا،‭ ‬وهي‭ ‬عدوى‭ ‬تصيب‭ ‬بطانة‭ ‬الدماغ‭ ‬أو‭ ‬النخاع‭ ‬الشوكي‭.‬

وتنتشر‭ ‬البكتيريا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬الوثيق،‭ ‬مثل‭ ‬السعال‭ ‬أو‭ ‬التقبيل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الأعراض‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬للمرض‭ ‬هي‭ ‬الحمى‭ ‬أو‭ ‬الصداع‭ ‬أو‭ ‬الطفح‭ ‬الجلدي‭ ‬الأرجواني‭.‬

هذا‭ ‬ويشجع‭ ‬مركز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬الرجال‭ ‬المثليين‭ ‬وثنائيي‭ ‬الجنس‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬لقاح‭ ‬المكورات‭ ‬السحائية‭ (‬أو‭ ‬MenACWY‭) ‬،‭ ‬وهو‭ ‬مجاني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موارد‭ ‬المقاطعة‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬خوسيه‭ ‬روميرو،‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحصين‭ ‬وأمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي،‭ ‬إن‭ ‬التطعيم‭ ‬‮«‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الخطير‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مميتًا‭ ‬بسرعة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يسافرون‭ ‬إلى‭ ‬فلوريدا‭ ‬يتحدثون‭ ‬إلى‭ ‬مقدم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬حول‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬لقاح‭ ‬MenACWY‮»‬‭.‬