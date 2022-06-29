التدريب التقني وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقعان مذكرة تفاهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة, حيث وقع مذكرة التفاهم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري.

وتضمنت المذكرة التعاون المتبادل والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتدريبية وتطوير برنامج التحويل والتجسير للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات بين الكليات التقنية والجامعة ، وتبادل الخبرات من القوى البشرية والتنسيق حيال التخصصات التي يطلبها سوق العمل ، كما جاءت المذكرة لتأكيد التعاون بين الطرفين في مجال الموهبة والابتكار والمشاركة في الملتقيات والندوات وإتاحة فرص التدريب التعاوني والتطبيق العملي لمخرجات الطرفين .

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بخصوص التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة ودعم سياسات التكامل بينها ، منوهاً أن المؤسسة وقعت مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات السعودية، للتعاون في المجالات التدريبية والتقنية وتبادل الخبرات، إضافةً إلى اتفاقيات مع الجهات الحكومية في مجالات عديدة, لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأفاد معالي رئيس جامعة الإمام الدكتور أحمد بن سالم العامري أن هذه المذكرة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة في تفعيل الشراكة والمسؤولية المجتمعية ، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة ودعم سياسات التكامل بينهما ، وتفعيل دور سياسات التعليم والتدريب فيها ، وتبادل الخبرات العلمية والعملية التي تخدم الطرفين ، مشيراً إلى أن المجالات المذكورة في المذكرة تخدم شريحةً كبيرة، خصوصاً في التخصصات التي يحتاجها طلاب الجامعات والمؤسسة ، ومن ثم سوق العمل في المملكة ، وسيتم التعاون على تطويرها لأنها تمثل أهميةً كبرى وذات أثر مستدام إذا تم تطبيقها بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة .