غرفة أبها تطلق منصة “لجنة حلول تحديات رجال الأعمال”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع إمارة منطقة عسير, منصة “لجنة حلول تحديات رجال الأعمال” لخدمة قطاع الأعمال والمستثمرين بالمنطقة، من خلال استقبال طلبات واقتراحات وملاحظات رجال وسيدات الأعمال. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أن المنصة تهدف إلى تمكين رجال وسيدات الأعمال بعسير ومساعدتهم على الإجابة على جميع استفساراتهم والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن المنصة تفاعلية لاستقبال المقترحات من مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص والمتصلة بجميع القطاعات ذات العلاقة.

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