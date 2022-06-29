محافظ الأحساء يلتقي بمنسوبي جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس بمقر المحافظة، مدير مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء يوسف الخميس وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي “الثلاثائية”، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان.

وقدّم الخميس باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الجمعية التهنئة لسموه نظير الثقة الملكية بتعيينه محافظاً لمحافظة الأحساء، مستعرضاً دور الجمعية في احتضان الموهوبين والموهوبات في مجال الإخراج والتمثيل والسينما والتصوير الضوئي والمسرح والفنون التشكيلية والخط العربي والموسيقى.

وأفاد الخميس أن تاريخ فرع جمعية الثقافة والفنون بالأحساء يتجاوز الخمسين عاماً في نشر الثقافة والفنون بالمجتمع، إضافةً إلى تقديم العديد من البرامج والأنشطة والانجازات التي حققتها الجمعية سواءً على مستوى الوطن أو المستوى العربي والدولي وتمثيلها المملكة العربية السعودية في العديد من المحافل الدولية.

واختتم اللقاء بعرض فلم وثائقي يبرز أهم البرامج والأنشطة التي قدمتها الجمعية خلال الخمس سنوات الماضية.