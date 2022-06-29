جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تعلن نتائج مسابقة “أنا أبدع”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة عن نتائج مسابقة “أنا أبدع” للرسم, بمشاركة 26 طفلًا وطفلة من ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة، وتحت إشراف لجنة تحكيم من جامعة الملك سعود, حيث فاز فيها عبدالعزيز عبدالله العمري, وعامر شغيبي عسيري, وهمس خالد المونس من مركز عسير، ونورة سليمان الدعفس من مركز الرياض.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز روح الإبداع لدى الأطفال الموهوبين من أبناء الجمعية واكتشاف مواهبهم وقدراتهم ودمجهم مع المجتمع.
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