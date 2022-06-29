اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

محمد بن مسعود - الدمام - سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬يلتقي‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬

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