رسميا.. النصر يتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن نادي النصر اليوم الأربعاء، رسمياً تعاقده مع المدرب الفرنسي غارسيا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويأتي المدرب الفرنسي، البالغ 58 عامًا، خلفا للمدرب الأرجنتيني ميغيل روسو، بعد انتهاء عقده.

يذكر أن النصر أنهى الدوري في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الهلال، و5 نقاط عن الاتحاد، وسيشارك في النسخة الجديدة لكأس السوبر السعودية.