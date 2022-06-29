وظائف شاغرة بجامعة أم القرى.. رابط وموعد التقديم 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة أم القرى عن حاجتها لشغل عدد 40 وظيفة، من الوظائف التعليمية والطبية بالإحلال وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك بمقر الجامعة الرئيس وفروعها، وفقاً للتفاصيل التالية: * المسميات الوظيفية: 1 – مدرس لغة، العدد “21 وظيفة”. أخبار قد تهمك 2 – طبيب نائب وأخصائي أول، العدد ” 19 وظيفة”. * التخصصات: 1 – اللغويات التطبيقية، “اللغة الإنجليزية”. 2 – طب عام. 3 – النساء والولادة. 4 – طب الأطفال. 5 – جراحة العظام. 6 – جلدية وتناسلية. 7 – الباطنة. 8 – طب الأشعة التشخيصية. 9 – جراحة الأنف والأذن والحنجرة. 10 – طب المختبرات الإكلينيكية. 11 – طب الأسرة. 12 – طب الأشعة التشخيصية. 13 – طب وجراحة العيون. 14 – الجراحة. 15 – جودة صحية. * طريقة التقديم: – آخر موعد للتقديم هو يوم الاثنين ٥ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ، الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٢ م. – للاطلاع على شروط التقديم والمتطلبات الخاصة بالوظائف والتقديم عبر الروابط التالية: – الوظائف التعليمية: (اضغط هنا) – الوظائف الطبية: (اضغط هنا )

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