بالفيديو.. “بايدن” ينتهك البروتوكولات خلال لقائه بملك إسبانيا 

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن عثراته وزلات لسانه في مشواره السياسي في هذا المنصب الأرفع في بلاده، وآخر السلسلة ظهر في تصرف معاكس للبروتوكول وتصريح مضاد للناتو!
العثرة الأولى، جرت في مدريد، حيث تنعقد قمة حلف الناتو، سلّم بايدن أولا على الملكة وليس الملك الإسباني فيليبي السادس، على النقيض مما يفرضه بروتوكول المراسم في مثل هذه المناسبات.
ولاحقا، بعد التقاط صورة مع زوجتيهما، كاد الرئيس الأمريكي بحركة من يده أن يحتضن الملكة الإسبانية!
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وفي المناسبة الثانية، أفيد بأن بايدن خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خانته العبارات، وزل لسانه، حيث وصف الناتو بأنه تهديد لنفسه، وقال بهذا الشأن: “خلاصة القول إن التحالف معا يهدد مواقفنا”.
إلا أن الرئيس الأمريكي هذه المرة، صحح لنفسه على الفور، مشيرا إلى أن التحالف معا “يكافح التهديدات ويعزز موقفه ضد التهديدات من الشرق والتجارب من الجنوب”.
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