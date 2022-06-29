محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة وسحب رعدية على جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.