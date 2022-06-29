رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.