القنصل الياباني يناقش التعاون العلمي المشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

بحث وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان بمقر الجامعة أمس، مع القنصل العام لليابان بجدة إيزورو شيمورا، سبل التعاون المشترك بين الجامعة والجامعات والشركات اليابانية.

وناقش الجانبان سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، والتنسيق لتسهيل بعض الإجراءات وبناء شراكات في مشاريع تواكب “رؤية المملكة 2030″، وتعليم اللغة اليابانية بجامعة الملك عبدالعزيز واللغة العربية في جهات نظيرة باليابان، إضافة إلى تنسيق العمل لإبرام بعض مذكرات التفاهم والعقود لدفع الشراكات المتبادلة في المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية والاستثمارية.