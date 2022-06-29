اخبار الخليج – «نسيج» تحقق 1.35 مليون دينار صافي دخل في عام 2021.. وتوزع أرباحاً نقدية بنسبة 1.6%

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬العقارية‭ ‬جمعيتها‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬28‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬بمقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي،‭ ‬وذلك‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬السيد،‭ ‬وأحمد‭ ‬الحمادي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للشركة‭ ‬للسنة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬تحقيق‭ ‬الشركة‭ ‬أداءاً‭ ‬مالياً‭ ‬إيجابيا‭ ‬وأرباحاً‭ ‬متواصلة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬منذ‭ ‬انشائها‭. ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الطبيعة‭ ‬الدورية‭ ‬لنموذج‭ ‬عمل‭ ‬الشركة،‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬العقارية‭ ‬وإنجازها‭ ‬بمتوسط‭ ‬3‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬التخطيط‭ ‬ولغاية‭ ‬التسليم‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وظروف‭ ‬الأسواق‭ ‬الصعبة،‭ ‬حققت‭ ‬الشركة‭ ‬صافي‭ ‬دخل‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬35‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬03‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬وصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬الى‭ ‬99‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬89‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬واستناداً‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المتحققة،‭ ‬أوصى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بتوزيع‭ ‬أرباح‭ ‬نقدية‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬6‭% (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬1‭.‬38‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬المساهمين‭ ‬الكرام‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬العمومية‭ ‬السنوي‭ ‬والمنعقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نجحت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬تحدي‭ ‬الجائحة‭ ‬وأثبتت‭ ‬مرونة‭ ‬نموذج‭ ‬عملها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المالي‭ ‬والتشغيلي،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بمشاريعها‭. ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬بالنسبة‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬عام‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬رائدة،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬وتسليم‭ ‬مشروعين‭ ‬عقاريين‭ ‬رئيسيين‭: ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬ومشروع‭ ‬بساتين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬لمعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬تفضله‭ ‬برعاية‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬لمشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نثمن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬–‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬–‭ ‬إقرار‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬2021‭ ‬ـ‭ ‬2024م،‭ ‬وما‭ ‬تبذله‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬حميدة‭ ‬للنهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬وجعله‭ ‬رائداً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ . ‬كما‭ ‬نثمن‭ ‬عالياً‭ ‬الدور‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬بقيادة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬وجهود‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬ملامح‭ ‬ومبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬للأعوام‭ ‬الأربع‭ ‬القادمة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تنقل‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬وأحد‭ ‬المساهمين‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬يتبنى‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬متفائلة‭ ‬ومتزنة‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬مستنداً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإيجابية،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬2021‭-‬2024‭ ‬المعلن‭ ‬عنها‭ ‬مؤخراً‭ ‬أكبر‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع،‭ ‬مستطردا‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬في‭ ‬خضم‭ ‬التحديات‭ ‬القائمة‭ ‬وحالة‭ ‬اللايقين‭ ‬الراهنة،‭ ‬سنواصل‭ ‬تبني‭ ‬نموذج‭ ‬أعمال‭ ‬متحفظ،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬المستدامة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معدلات‭ ‬الطلب‭ ‬ودراسات‭ ‬الجدوى‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬لمساهمينا‭ ‬وعملائنا‭. ‬ولكوننا‭ ‬الشريك‭ ‬العقاري‭ ‬التفضيلي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سنقود‭ ‬دفة‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬بتوفير‭ ‬حلول‭ ‬عقارية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تتجاوز‭ ‬توقعات‭ ‬المساهمين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬بشركة‭ ‬نسيج‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬السيد‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬تمكنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬من‭ ‬تسليم‭ ‬5‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬205‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تتضمن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭,‬981‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭. ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ماتزال‭ ‬الشركة‭ ‬تمضي‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬والمرتكزة‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬محفظتها،‭ ‬وسنواصل‭ ‬سعينا‭ ‬في‭ ‬انتهاز‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬مثل‭ ‬مرافق‭ ‬التجزئة‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والقطاع‭ ‬اللوجستي‭. ‬

وعن‭ ‬قائمة‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬بين‭ ‬السيد‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬أبرمت‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الإثمار‭ ‬للتطوير‭ ‬لتطوير‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬الخاصة‭ ‬بجزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬وتم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الإثمار‭ ‬القابضة‭ ‬لتطوير‭ ‬المشروع‭ ‬السكني‭ ‬في‭ ‬باربار‭ ‬بكلفة‭ ‬39‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬والذي‭ ‬سيوفر‭ ‬100‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الي‭ ‬300‭ ‬فيلا‭ ‬سكنية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬جميع‭ ‬قطع‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬جد‭ ‬الحاج‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬والانتهاء‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الدفان‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬جزر‭ ‬أمواج،‭ ‬وتقديم‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬له،‭ ‬وحاليا‭ ‬يتم‭ ‬تبني‭ ‬مخطط‭ ‬رئيسي‭ ‬للمشروع‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬عراد‭.‬

وتابع‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬تفخر‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بفوز‭ ‬مشروعها‭ ‬“كنال‭ ‬فيو”‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬جوائز‭ ‬إضافية‭ ‬مرموقة‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬العقارات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المنطقتين‭ ‬العربية‭ ‬والافريقية‭ ‬2021‭ ‬–‭ ‬2022،‭ ‬وهي‭: ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تطوير‭ ‬عقاري‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدامات،‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تجزئة،‭ ‬وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تصميم‭ ‬داخلي‭ ‬للشقق‭ ‬السكنية،‭ ‬والتي‭ ‬تصنف‭ ‬جميعها‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭. ‬وبحصدها‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الجوائز،‭ ‬تجدد‭ ‬نسيج‭ ‬تميزها‭ ‬عاماً‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬المشهد‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬والمنطقة،‭ ‬واضعين‭ ‬نصب‭ ‬أعيننا‭ ‬التفرّد‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ومبتكر‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‮»‬‭.‬