اخبار الخليج – «نسيج» تحقق 1.35 مليون دينار صافي دخل في عام 2021.. وتوزع أرباحاً نقدية بنسبة 1.6%

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت شركة نسيج العقارية جمعيتها العمومية العادية أمس الثلاثاء 28 يونيو 2022 بمقرها الرئيسي في مرفأ البحرين المالي، وذلك برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، والعضو المنتدب محمد خليل السيد، وأحمد الحمادي المدير العام لشركة نسيج.
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة نسيج الشيخ حمد بن محمد آل خليفة خلال الاجتماع عن النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتي تؤكد تحقيق الشركة أداءاً مالياً إيجابيا وأرباحاً متواصلة للعام الثاني عشر على التوالي منذ انشائها. مما يعكس الطبيعة الدورية لنموذج عمل الشركة، مع تنفيذ مشاريعها العقارية وإنجازها بمتوسط 3 الى 5 سنوات من فترة التخطيط ولغاية التسليم.
على الرغم من التحديات الاقتصادية وظروف الأسواق الصعبة، حققت الشركة صافي دخل بلغ 1.35 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.03 مليون دينار في العام 2020. وفي نهاية العام 2021، وصل إجمالي الأصول الى 99 مليون دينار بحريني، فيما بلغت حقوق المساهمين 89.2 مليون دينار بحريني. واستناداً على النتائج المتحققة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 1.6% (ما يعادل 1.38 مليون دينار بحريني) وعرضها على موافقة المساهمين الكرام خلال اجتماع العمومية السنوي والمنعقد بتاريخ 28 يونيو 2022.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة نسيج الشيخ حمد بن محمد آل خليفة: «لقد نجحت الشركة في مواكبة تحدي الجائحة وأثبتت مرونة نموذج عملها وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والتشغيلي، مع الحفاظ على تقدم ثابت في سير العمل بمشاريعها. وقد كان العام 2021 بالنسبة لشركة نسيج عام الوفاء بالتزاماتها وتطوير مشاريع عقارية رائدة، حيث نجحت في استكمال وتسليم مشروعين عقاريين رئيسيين: مشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا، ومشروع بساتين في محافظة المحرق، مضيفا «نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على تفضله برعاية حفل الافتتاح الرسمي لمشروع كنال فيو في نوفمبر الماضي».
وتابع الشيخ حمد بالقول: «نثمن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر – حفظه الله ورعاه – إقرار الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021 ـ 2024م، وما تبذله الحكومة الموقرة من جهود حميدة للنهوض بالقطاع العقاري وجعله رائداً على مستوى المنطقة . كما نثمن عالياً الدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري بقيادة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وجهود الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في صياغة ملامح ومبادرات الخطة الوطنية للقطاع العقاري للأعوام الأربع القادمة، والتي من شأنها أن تنقل هذا القطاع الحيوي وأحد المساهمين الأبرز في الاقتصاد الوطني إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار».
وبين الشيخ حمد ان مجلس الإدارة يتبنى نظرة مستقبلية متفائلة ومتزنة للشركة في العام 2022، مستنداً في ذلك على عدد من العوامل والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، كما سيكون للخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 المعلن عنها مؤخراً أكبر الأثر في تطوير القطاع، مستطردا بالقول «في خضم التحديات القائمة وحالة اللايقين الراهنة، سنواصل تبني نموذج أعمال متحفظ، مع التركيز على المشاريع التطويرية المستدامة بناء على معدلات الطلب ودراسات الجدوى الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز القيمة لمساهمينا وعملائنا. ولكوننا الشريك العقاري التفضيلي في مملكة البحرين، سنقود دفة السوق المحلي بتوفير حلول عقارية مبتكرة ومستدامة تتجاوز توقعات المساهمين».
من جانبه، قال العضو المنتدب بشركة نسيج محمد خليل السيد انه منذ انطلاقتها الأولى في عام 2010، تمكنت شركة نسيج من تسليم 5 مشاريع عقارية كبرى بقيمة إجمالية 205.4 مليون دينار بحريني تتضمن أكثر من 2,981 وحدة سكنية. مضيفا «ماتزال الشركة تمضي على الطريق الصحيح في تحقيق استراتيجيتها والمرتكزة على تنويع محفظتها، وسنواصل سعينا في انتهاز الفرص الواعدة في القطاعات ذات الصلة مثل مرافق التجزئة والرعاية الصحية والتعليم والقطاع اللوجستي.
وعن قائمة أبرز المشاريع التطويرية خلال العام 2022، بين السيد ان الشركة أبرمت اتفاقية مع شركة الإثمار للتطوير لتطوير مدرسة نادين الخاصة بجزيرة دلمونيا، وتم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الإثمار القابضة لتطوير المشروع السكني في باربار بكلفة 39 مليون دينار بحريني والذي سيوفر 100 قسيمة سكنية بالإضافة الي 300 فيلا سكنية. كما تم بيع جميع قطع الأراضي في مخطط جد الحاج في وقت قياسي، والانتهاء من أعمال الدفان في مشروع جزر أمواج، وتقديم المخطط الرئيسي له، وحاليا يتم تبني مخطط رئيسي للمشروع الجديد في عراد.
وتابع بالقول: «للعام الثاني على التوالي، تفخر شركة نسيج بفوز مشروعها “كنال فيو” في جزيرة دلمونيا بـ 3 جوائز إضافية مرموقة ضمن جوائز العقارات العربية في المنطقتين العربية والافريقية 2021 – 2022، وهي: جائزة أفضل تطوير عقاري متعدد الاستخدامات، وجائزة أفضل مشروع تجزئة، وجائزة أفضل تصميم داخلي للشقق السكنية، والتي تصنف جميعها ضمن فئة الخمس نجوم. وبحصدها لمزيد من الجوائز، تجدد نسيج تميزها عاماً تلو الآخر في ريادة المشهد العقاري على مستوى المملكة والمنطقة، واضعين نصب أعيننا التفرّد في طرح كل ما هو جديد ومبتكر في عالم التطوير العقاري».
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