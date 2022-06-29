دراسة طبية تحذر: النوم في الضوء يصيب الإنسان بأمراض خطيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت دراسة جديدة أن التعرّض للضوء حتى ولو بكمية ضئيلة، قد يتسبب في حدوث مشكلات صحية خطيرة لدى فئة كبار السن.

وقالت فيليس زي، كبيرة مؤلفي الدراسة، ورئيسة طب النوم في كلية طب فاينبيرغ بجامعة نورث وسترن في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، لشبكة “سي.إن.إن” إنه “يجب على الناس بذل قصارى جهدهم لتجنب أو تقليل كمية الضوء التي يتعرضون لها أثناء النوم”.

وحلّلت الدراسة دور الضوء في النوم لدى البالغين الأصحاء في العشرينيات من العمر، حيث لوحظ أن النوم لليلة واحدة فقط مع وجود ضوء خافت صادر عن جهاز التلفزيون على سبيل المثال، أدى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومعدل ضربات القلب لدى الشباب أثناء تجربة النوم.

وأظهرت الدراسات السابقة أن معدل ضربات القلب المرتفع ليلًا يُعد عاملا خطرا للإصابة بأمراض القلب في المستقبل والوفاة المبكرة، بينما تُعتبر مستويات السكر المرتفعة في الدم علامة على مقاومة الإنسولين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ورغم أن كمية الضوء كانت ضئيلة، فقد خلقت عجزًا في مرحلتي “نوم الموجة البطيئة” و”حركة العين السريعة”، وهما من مراحل النوم التي يحدث فيها تجديد الخلايا، وفقا للدراسة.

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وقام الباحثون بإعطاء 552 رجلاً وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 63 و84 عامًا، جهازًا صغيرًا مثل ساعة اليد لقياس دورات النوم ومتوسط الحركة والتعرّض للضوء.

وأوضحت زي: “نحن في الواقع نقيس كمية الضوء التي يتعرض لها الشخص من خلال جهاز استشعار ونقارن ذلك بنشاط نومه واستيقاظه على مدار 24 ساعة”.