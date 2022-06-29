وزير الصحة يدشن خدمة “الهولو دكتور” لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دشّن معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل, أمس, خدمة “الهولو دكتور” للاستشارات الطبية بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية STC, التي يتم من خلالها تقديم خدمات طبية حديثة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ, عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتشمل هذه الخدمات “الكشف والتشخيص وصرف العلاج” من خلال التواصل المباشر مع أطباء مستشفى صحة الافتراضي في الرياض.

وأعرب معاليه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على مايوليانه من رعاية واهتمام بتوفير السبل والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم نسك الحج في أجواء مريحة وآمنة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة استعدت مبكرًا لحج هذا العام 1443هـ عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز، تحت إشراف طواقم طبية وفنية وإدارية تضم الكودار المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج.

وبين معاليه أنه جرى ربط العديد من الخدمات الطبية ضمن هذه الخدمة التي يُقدمها المستشفى مع مستشفيات المشاعر المقدسة لتقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لضيوف الرحمن، فيما جرى تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي بإشراف من استشاريين في العديد من التخصصات الدقيقة، يعملون على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي، الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية.

ويتيح استعمال هذه التقنية تفاعل الطبيب الذي يعمل بمستشفى صحة الافتراضي في الرياض مع المريض مباشرة من خلال الجهاز الموجود بالمطار لتقديم الاستشارة الطبية وفحص المؤشرات الحيوية بشكل مباشر وسريع (في نفس اللحظة).

يُذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الاستشارات الطبية الفورية عبر الاتصال على رقم 937، وعن طريق الدخول على تطبيق (صحتي)، وكذلك عبر حساب الوزارة على تويتر.