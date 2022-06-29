الرياض.. ضبط 125 ألف عبوة “دخون” داخل مستودعين غير مرخصين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشفت أمانة منطقة الرياض عن ضبط 125 ألف عبوة «دخون» داخل مستودعين غير مرخصين في محافظة مرات غرب الرياض. وأعلنت الأمانة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن المراقبين الصحيين، وبرفقة رئيس البلدية، قد أغلقوا الموقعين وقاموا باستدعاء المتورطين. أخبار قد تهمك

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