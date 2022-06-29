انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 219 ريالاً للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 219.55 ريال، 58.55 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 201.25 ريال، 53.67 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 192.11 ريال، 51.23 دولار، بينما سجل عيار 18 سعر 164.66 ريال، 43.91 دولار.