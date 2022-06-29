“رتال” : شراء 372 أرض سكنية في الرياض بـ 339.5 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، شراء 372 أراض سكنية من شركة روشن العقارية، ضمن المخطط الرئيسي لحي سدرة السكني في الرياض بقيمة 339.5 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية، وسيتم تمويل جزء من الصفقة من التسهيلات البنكية المتاحة للشركة والجزء الآخر من متحصلات عمليات البيع على الخارطة.

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