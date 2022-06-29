شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة قرار التوطين في نشاط المستلزمات الرجالية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على نشاط بيع المستلزمات الرجالية، شملت مدينة نجران، ومحافظة حبونا، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين. وزارت اللجنة 56 منشأة تجارية تعمل في نشاط بيع المستلزمات الرجالية، بلغ عدد العاملين فيها 97 موظفًا سعوديًا، منهم 25 موظفة سعودية، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 45 وافدًا من مختلف الجنسيات. وأُنذرت 3 منشآت تعمل في ذات النشاط، وحصرت 5 فرص عمل جهزت لشغلها بالموظفين السعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تم زيارتها أكثر من 68%. ودعت اللجنة أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين، تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.