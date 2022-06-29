بعد تداوله على منصات التواصل.. “شرطة نجران” تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على طفلين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي عن تعرض طفلين للاعتداء، فإن الجهات الأمنية باشرت الحادثة بتاريخ 11/ 9/ 1443 هـ. وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتدي في حينه، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق ناشر الفيديو وإحالته لجهة الاختصاص. أخبار قد تهمك

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