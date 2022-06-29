كوريا الجنوبية تسجل 10463 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت كوريا الجنوبية `10463إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 18 مليونا و349 ألفا و756 . وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت أيضا 7 وفيات إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 24 ألفا و 537 .

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