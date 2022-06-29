رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي المهد ووادي الفرع. وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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