الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على الخرخير ومحافظة شرورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير ومحافظة شرورة بمنطقة نجران. وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

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