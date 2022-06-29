شكرا لقرائتكم خبر عن تجمّع مكة الصحة يعلن جاهزيته لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم الحج باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة حيث أنهت 10 مستشفيات و 82 مركزا صحيا جميع الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة لموسم الحج والتعامل مع كل الحالات وفق الإجراءات الصحية المتبعة في خطة الموسم. وتعمل ثلاث مراكز طوارئ الحرم ومستشفى طوارئ الحرم ومستشفى أجياد للطوارئ كمنظومات داخل وجوار المسجد الحرام على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل لتقديم الخدمات على مدار الساعة بجودة واتقان عالٍ. كما سخر التجمع جميع الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والإمكانيات والاحتياجات المطلوبة ورفع أسرة وجاهزية غرف العنايات الحرجة لمواكبة أي طارئ لا سمح الله، بالإضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وفقا لمعايير وزارة الصحة. ويتم العمل بطريقة سلسة وانسيابية عالية بين جميع المراكز والمستشفيات التابعة للتجمع الصحي بمكة المكرمة، وذلك لتقديم الخدمات الصحية بينهم بحيث يتم قبول الحالات ونقلها بين المستشفيات بحسب الحالة الطبية بأسرع الطرق لضمان تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب. وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية المستشفى المتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية حيث يتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالميا للتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة. كما يقوم مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى حراء العام، ومستشفى ابن سينا، ومستشفى أجياد، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفيات قطاع شمال مكة (خليص - الكامل)، بالتعامل مع جميع الحالات من خلال أقسام الطوارئ المجهزة بكامل التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة والتي تحتوي على وحدات مجهزة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور حاتم العمري جاهزية الخدمات الصحية في مكة المكرمة، ومتابعتها بشكل حثيث من وزارة الصحة، وفق الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.