محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. كاميرا توثق مصير مروع لـ لص حاول سرقة الوقود من خزان شاحنة

وثق مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، في مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية، مثبته في أحد مواقف السيارات مشهدا مروعًا للص كان يحاول سرقة البنزين من خزان إحدى الشاحنات المتوقفة.

وحاول اللص سرقة الوقود عن طريق حفر خزان المركبة التي تعود لشركة “ساميت فاير آند سيكيوريتي”، لكن ذلك أدى لانفجار الخزان بشكل مفاجىء.

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