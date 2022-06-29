شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 834 ألف كتاب لـ437 مدرسة ابتدائية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، تسليم 834.267 كتاب مقررات مدرسية لـ 437 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات استعدادًا للعام الدراسي القادم 1444هـ.

وأكد مدير عام التعليم في المحافظة حمد العيسى الحرص على تعليم الاستعداد المبكر والمنظم للعام الدراسي المقبل، وتهيئة وتجهيز المدارس بكل احتياجاتها من التجهيزات والكتب والصيانة الشاملة. وأضاف إن الكتب التي تم الشروع في ترحيلها سيتم توزيعها العام القادم على 119181 طالباً وطالبة يدرسون في المرحلة الابتدائية.

ونوه العيسى بالاهتمام والدعم السخي للتعليم من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - الأمر الذي ساهم في توفير كل التجهيزات والمستلزمات المدرسية، وتوفير متطلبات التحصيل العلمي وفق أعلى المعايير، وأفضل البيئات، وهو ما لمس وجنى الوطن ثماره عبر ما تحقق في هذا العام من جوائز ومنجزات دولية، بفضل الله، ثم ذلك الدعم، كما قدّم مدير تعليم المحافظة شكره للمتابعة والتوجيه المستمر من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي يتلمس ويتابع كل ما من شأنه أن تصبح مدارسنا مجهزة ومعدة إعدادًا مثاليًّا، لتكون بداية العام الدراسي القادم جادة تتوافر فيها كل سبل الراحة والاستقرار في جميع مدارسنا في المدن والقرى والهجر على حدٍّ سواء.

وفي ذات السياق، عقد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالعزيز بن أحمد العودة اجتماعًا ضم مدير إدارة التجهيزات المدرسية عبدالله العبدالعالي، ومدير الشؤون المالية والإدارية أحمد المسلم، ورئيس قسم المقررات المدرسية علي البراهيم، بهدف الوقوف على آلية ترحيل المقررات المدرسية والجدول الزمني الذي وضع لهذا الغرض، ولفت إلى أن الشؤون المدرسية في تعليم محافظة الأحساء ماضية بوتيرة متصاعدة في عملها لتكون المدارس ومع مطلع العام الدراسي القادم مهيأة بشكل كامل.