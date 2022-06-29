شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة نسب الإنجاز بمشروع كورنيش سنابس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف رئيس بلدية محافظة ‫القطيف م. صالح القرني، مساء أمس الأول، ميدانيا، على الأعمال النهائية لكورنيش ‫سنابس بتاروت ودارين، للاطمئنان على سير العمل وسرعة الإنجاز.

ووجه م. القرني خلال جولته، بتوفير أعلى معايير الجودة في التنفيذ، وتحفيز العاملين في المشاريع على بذل جهدهم في إنجاز الأعمال بالشكل المطلوب، وحل أي عقبات تقف أمام تنفيذها.

وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد، مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة في التنفيذ، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على خارطة التنمية في القطيف، وأن هناك العديد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ويتميز المشروع بخدمات لجميع الفئات والأعمار، على مساحة إجمالية 100 ألف متر مربع، ويتضمن ألعابا ترفيهية للأطفال وممرات المشاة وملاعب رياضية متعددة الاستخدام وممرات الدراجات بطول 1750 مترا ومواقف سيارات، وعددا من مواقع الفرص الاستثمارية المتنوعة، بالإضافة إلى مسطحات خضراء تقدر مساحتها بـ 60 ألف متر مربع.