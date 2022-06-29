شكرا لقرائتكم خبر عن تدني النظافة وسوء التخزين يغلق منشأة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الظهران، جولة ميدانية، بالتعاون مع شرطة الظهران، وهيئة الغذاء والدواء، ووزارة التجارة، وصحة الخبر، على المحلات التجارية والمنشآت الصحية، أسفرت الجولة عن إغلاق منشأة ورصد 3 مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين مزاولة أنشطة غير مرخصة، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة نظام العمل والإقامة. كما شملت المخالفات أيضا عدم وجود بطاقة السعر وعدم تعريب الفواتير، ومخالفات أخرى.

وجرى إغلاق المنشأة المذكورة بسبب تدني مستوى النظافة فيها وسوء التخزين ووجود الحشرات بين محتويات الطعام.