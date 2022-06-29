شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يقف على جهود منع تهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، خلال استقباله بمكتب سموه بمقر المحافظة أمس الأول، نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشؤون الأمنية عبدالله بن علي النعيم، على جهود الهيئة وسعيها المتواصل في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، ومواصلة عملها لتحقيق أهم ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

ونوه سموه بالدعم اللامحدود الذي تجده الهيئة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وذلك بدعم جميع المنافذ الجمركية.

حضر الاستقبال سعادة وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، ومدير عام المنافذ بالهيئة الأستاذ فهد بن راشد المدهش، ومدير منفذ البطحاء محمد القيسي، ومدير منفذ سلوى يوسف التويجري.