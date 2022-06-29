شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يؤكد أهمية برامج الإعلام الرقمي ودعم المبدعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، خلال استقباله مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة عادل الذكرالله، لشرح عن أنشطة وبرامج الهيئة التأهيلية والتدريبية من ملتقيات وورش عمل وبرامج تدريبية وحلقات إثرائية.

وتسلم سموه، خلال اللقاء الذي ضم عددا من منسوبي الفرع، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، تقريرا مفصلا عن أداء الفرع منذ افتتاحه عام 2019م وحتى الآن، والذي ينتسب له أكثر من 600 عضو.

وأكد سموه أهمية تنسيق الجهود الإعلامية لإبراز المقومات التي تزخر بها المحافظة عبر مختلف المنصات الإعلامية المتنوعة، وبمواصلة استقطاب الشغوفين وهواة الإعلام وتأهيلهم وتدريبهم وتكثيف برامج الإعلام الرقمي في المحافظة والاهتمام بالمبدعين من أبناء المحافظة في كافة المجالات.

وأوضح مدير الفرع أن البرامج التدريبية المستقبلية تتجه إلى الإعلام الرقمي واستشراف تطوره من خلال قيام شركاء الفرع من بيوت الخبرة التدريبية الأكاديمية والتطبيقية بتقديم برامج تحاكي عملية التطور التي يشهدها «الميتافيرس» تتيح فرصة للمؤسسات الإعلامية لبلورة شكل الأخبار وطريقة نقلها والتفاعل مع المتلقي في هذا الفضاء من خلال تكثيف التدريب وتطوير وتعزيز مهارات الأجيال الجديدة من صناع المحتوى، والمبتكرين التقنيين، ورجال الصحافة والإعلام ومدراء التحرير والمنصات الإعلامية لنمكنهم من مشهد إعلامي مؤثر.