شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جلسات علمية تناقش متطلبات تصميم المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش منتدى تخطيط وتصميم المستشفيات وإدارة المرافق الذي نظمته شعبة المباني الصحية بالجمعية السعودية لعلوم العمران، بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي وجمعية إدارة المرافق السعودية، الذي استمر ليومين (15 - 16 يونيو)، عدة محاور في خمس جلسات علمية حول المتطلبات التصميمية والتقنية وإدارة المرافق، وأهمية دورها في تكامل الخدمة العلاجية، وأثر التصميم في الحد من المخاطر وتعزيز سلامة المرضى.

واستهدف المنتدى نشر المعرفة في مجال تخطيط وتصميم وتجهيز المستشفيات وإدارة المرافق، والتعرف على النظريات الحديثة والتطلعات المستقبلية، من خلال تبادل الخبرات بين المتحدثين المحليين والدوليين، وتشجيع دعم البحث العلمي في مجال تصميم المستشفيات.

وأوضح نائب الرئيس للخدمات المساندة بتجمع الشرقية الصحي م. نايف طراد، أن المنتدى خرج بعدة توصيات في الجلسة الختامية، وهي: ضرورة الاهتمام بالمرافق الصحية والتحقق من جاهزيتها لمواجهة أي جائحة في المستقبل، ودعم الأبحاث العلمية.