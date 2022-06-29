شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: مبادرات «الموارد البشرية» تعزز جودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وتبنيه لعدد من المبادرات الاجتماعية، التي لها أثر مباشر على أفراد المجتمع، وتسهم في جودة حياتهم، تماشيًا مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله»، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك، خلال استقباله مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، يرافقه عدد من منسوبي فرع الوزارة، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، قدم المقبل لسموه شرحًا عن عدد من المبادرات، التي نفذها فرع الوزارة خلال الفترة الماضية، ومنها مبادرة نائب أمير المنطقة الشرقية للتدريب على لغة الإشارة، ومبادرة «معًا لدعم أطفال التوحد»، ومبادرة «عون» ومبادرة «التميز» في تمكين الأيتام من خلال برنامج «الاستثمار الاجتماعي».

وأضاف المقبل: «استفاد من مبادرة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لتدريب منسوبي الجهات الحكومية والقطاع الثالث على لغة الإشارة للمساهمة في سهولة التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، حيث تم تنفيذ عشرة برامج استفاد منها 49 جهة حكومية مدنية وعسكرية وغير ربحية وشارك فيها 180 متدرباً ومتدربة حصلوا على 200 ساعة تدريبية».

ورفع المقبل شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأنشطة وبرامج ومبادرات فرع الوزارة في المنطقة ومتابعة سموه لهذه المبادرات، التي تصب في مصلحة المجتمع.