شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف مزارعي الشرقية بمعايير «سعودي جاب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عددًا من الزيارات الميدانية للمزارعين الراغبين في الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي جاب»، وقال مدير عام الفرع م. عامر المطيري: إن الهدف من الزيارة هو تعريف المزارعين بالمعايير الخاصة بالمنتجات الزراعية والمزرعة للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة، الذي يستهدف توفير وتحسين استهلاك مياه الري في الزراعة من خلال استخدام طرق الري الحديثة، وترشيد استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية مما يحسّن من خواص التربة وخصوبتها، ومن ثم تحسين قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري.

وأوضح أن التطبيق يستهدف تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مضافة أكثر كالفواكه والخضراوات، وفتح منافذ تسويقية جديدة داخلية وخارجية لهم، وتحسين العمليات والممارسات الزراعية، إضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مواصفاته، وتحسين المرافق وظروف العمل والعمال.

من ناحيته، بيَّن منسق مشروع تطبيق الممارسات الزراعية بالفرع م. باسم آل زرع أن شهادة اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي جاب» تعطى للمَزارع التي توافرت فيها الشروط والمعايير الخاصة بالمشروع، والتي تشمل تقييم المخاطر، وحفظ السجلات، والتقييم الذاتي لوحدة الإنتاج، إضافة الى ضمان سلامة الأغذية في جميع مراحل الإنتاج، وتوفر نظاما موثقا لتتبع المنتجات وفصلها، وإدارة الأسمدة، إضافة إلى تسجيل العمالة، وطريقة التعامل معهم، وسلامة التربة وحمايتها من الانهيار، وسلامة المياه المستخدمة في الزراعة، وكذلك الشروط العامة للحصاد والتعبئة والتخزين.