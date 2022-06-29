شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف مزارعي الشرقية بمعايير «سعودي جاب» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن التطبيق يستهدف تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية مضافة أكثر كالفواكه والخضراوات، وفتح منافذ تسويقية جديدة داخلية وخارجية لهم، وتحسين العمليات والممارسات الزراعية، إضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مواصفاته، وتحسين المرافق وظروف العمل والعمال.
من ناحيته، بيَّن منسق مشروع تطبيق الممارسات الزراعية بالفرع م. باسم آل زرع أن شهادة اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي جاب» تعطى للمَزارع التي توافرت فيها الشروط والمعايير الخاصة بالمشروع، والتي تشمل تقييم المخاطر، وحفظ السجلات، والتقييم الذاتي لوحدة الإنتاج، إضافة الى ضمان سلامة الأغذية في جميع مراحل الإنتاج، وتوفر نظاما موثقا لتتبع المنتجات وفصلها، وإدارة الأسمدة، إضافة إلى تسجيل العمالة، وطريقة التعامل معهم، وسلامة التربة وحمايتها من الانهيار، وسلامة المياه المستخدمة في الزراعة، وكذلك الشروط العامة للحصاد والتعبئة والتخزين.