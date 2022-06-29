شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الشرقية» يبحث خطط وتحديات العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مجلس شباب المنطقة الشرقية أداء العام الماضي بمنجزاته وتحدياته كافة، والخطط والأعمال القادمة للعام المقبل، وذلك خلال اللقاء السنوي للمجلس.

وأشاد المدير التنفيذي م. حسام الغريب، بوجود مجموعة «شبابية القطيف» لتغطية اللقاء السنوي، وبالتميز الدائم في التغطيات وأعمال المجموعة كافة، شاكرا أعضاء المجلس لوجودهم تحت سقف واحد من جميع محافظات المنطقة.

حضر اللقاء رئيس مجموعة شبابية القطيف، حسن الفرج، ونائب الرئيس حسين آل سلطان، إضافة إلى القائد المكلف علي المفتاح.