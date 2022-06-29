شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر يقدم برامج فحوصات طبية شاملة تساعد على التمتع بحياة خالية من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام مستشفى د. سليمان الحبيب في الخبر، بإعداد برامج فحوصات طبية شاملة، موصى بها من الجمعية الأمريكية للأطباء، وذلك للتمتع بحياة خالية من الأمراض والمشاكل الصحية، حيث تشمل أكثر من 49 إجراء طبيا ومخبريا، وتنقسم إلى ثلاثة برامج هي: الفحص الطبي الشامل، التنفيذي، الوقائي.

إذ إن برنامج الفحص الشامل خُصص لمَن بلغ منتصف العمر، ويتضمن عددا من الفحوصات والتحاليل المخبرية الشاملة والدقيقة مثل: فحص البروستات، هرمون الغدة الدرقية، قياس كثافة العظام، صورة الثدي «للنساء»، تحليل السكر صائم ووظائف الكبد والكلى والكوليسترول والدهون الثلاثية والفيروسات الكبدية وتحليل البول والبراز، الإيدز وصورة الدم كاملة.

أما برنامج الفحص التنفيذي، فهو يشتمل على الفحص السريري، التخطيط الكهربائي، تنظير القولون بالأشعة المقطعية، فحص شرايين القلب، قياس كثافة العظام، فحص النظر، قياس السمع والتنفس، صورة شعاعية للصدر، قياس جهد القلب، فحص الأسنان، الالتهابات الكبدية، هرمون الغدة الدرقية، سرطان البروستات، فيتامين د وفحص الكوليسترول.

في حين أن برنامج الفحص الوقائي إضافة إلى التاريخ الطبي والفحص السريري يشمل جملة من الفحوصات والتحاليل المخبرية، والصور الإشعاعية مثل فحص السمع والنظر، قياس التنفس، صورة شعاعية للصدر، تخطيط القلب وفحص الأسنان، سكر الدم صائم والمعدل التراكمي للسكر، وظائف الكلى والكبد، تعداد كريات الدم، التهاب الكبد الوبائي، الكوليسترول العام والدهون الثلاثية، نقص المناعة، فحص البول، فحص الدم الخفي في البراز وسرعة الترسيب ESR.

هذا ويتميز مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر بوجود كفاءات طبية متميزة، وتأمينه لأحدث الأجهزة والتقنيات في مجال المختبرات، التي تقدم أدق النتائج، كما أن مراقبة الجودة تخضع لثلاثة برامج عالمية.