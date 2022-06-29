شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف: برامج «خيرية مضر» لتأهيل متعافي الإدمان انعكاس لجهود الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع محافظ القطيف إبراهيم الخريف، إلى شرح مفصل على جمعية مضر الخيرية ببلدة القديح، وجانب من الخدمات التي تقدمها في مساعدة المستفيدين، وعدد من أنشطتها التوعوية والتثقيفية والاجتماعية، التي كان من أبرزها لجنة التعافي من آفة الإدمان.

وأثنى الخريف، خلال استقباله رئيس الجمعية مضر مهدي الجارودي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في مقر المحافظة، أمس، على أهداف الجمعية، التي من أبرزها رفع مستوى الوعي بخطورة المخدرات، وتأهيل المتعافين، مبينًا أن هذا ما هو إلا انعكاس لجهود الدولة والقيادة الرشيدة «أيّدها الله»، وحرصها على تكثيف البرامج والأنشطة للحد من آفة المخدرات.