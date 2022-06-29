شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك بتحضيري «تحويل التعليم» في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، اليوم، في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم والفعاليات المصاحبة له بباريس، بمشاركة أكثر من 140 وزيرا.

ويستهدف الاجتماع الوزاري التحضيري عرض الدول المشاركة لأهم نتائج المشاورات الوطنية ومناقشة التزاماتها الوطنية لتحويل التعليم، وتقديم المبادرات الوطنية لكل موضوع من موضوعات القمة المزمع عقدها في شهر سبتمبر، مع العمل على إيجاد شراكات دولية لتبني تلك المبادرات على مستوى أكثر شمولية، والعمل على أن يكون الاجتماع بمثابة حجر الأساس للاتجاه نحو حراك عالمي للتعليم من خلال عرض أهم تجارب الدول الرائدة وقادة التعليم الفاعلين في تحويل التعليم، وإتاحة منصة للأطفال والشباب، وأولياء الأمور، والمعلمين، لتقديم وجهات نظرهم بخصوص موضوعات القمة، والتضامن مع أصحاب المصلحة لتحويل التعليم.