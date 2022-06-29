شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ«الأرصاد»: أطلقوا قمرا صناعيا لدراسة المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى المركز الوطني للأرصاد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق قمر صناعي خاص بدراسة الغلاف الجوي والمناخ ومراقبة المنظومة البيئية والزراعية والمائية، وإنشاء منصة إلكترونية وطنية سهلة الاستخدام؛ لتقديم خدمات المركز من خلالها. كما دعا المركز إلى توظيف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي على النحو الأمثل؛ لنشر الوعي.

الخطوط السعودية

ومن جانب آخر، طالب المجلس، خلال جلسته التي عقدها أمس -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بوضع مؤشرات قياس أداء واضحة للمبادرات المخصصة للبعد الإستراتيجي «الارتقاء بتجربة الضيوف»؛ للتحسين المستمر لهذه التجربة وتطويرها بما يحقق رضا الضيوف وراحتهم، مؤكدا في قراره عدم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي التجارية قناة رسمية للمراسلة لاستلام تقارير السلامة.

الشؤون الإسلامية

وصوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442 / 1443هـ. وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية، كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني.

أموال القاصرين

وصوّت المجلس بالموافقة على مطالبة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالعمل على دراسة إنشاء ذراع استثمارية «شركة استثمارية» لتنمية أموال المستفيدين، وتحقيق الاستدامة المالية. كما دعا الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تضمين صك الولاية عبارة: «على الوليّ إشعار الهيئة بأيّ تصرفاتٍ استثماريةٍ أو التزاماتٍ ماليةٍ ذات مخاطر عالية».

الطاقة والصناعة

وفي شأنٍ آخر، طالب المجلس هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية عبر منصة إلكترونية موحدة؛ تعزيزا لتنافسية المملكة وجذبا للاستثمارات النوعية، داعيا الهيئة إلى الإسراع في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند إعدادها للقوائم، وتقديم الحوافز والممكنات اللازمة لقيام مصانع محلية لسلاسل الإمداد المتعلقة بالمشروعات الضخمة ذات العلاقة.

الثقافة والرياضة

وصوّت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة المتضمن رأيها وتوصياتها من مطالبة مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية بمراجعة مبادرته وإعادة ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات على مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة الأمد لضمان عدم التعثر. كما دعا المجلس المجمع إلى دراسة دقيقة لتحديد مجالات التقاطع مع مركز الملك عبدالله للتخطيط والسياسات اللغوية.

الأكاديمية المالية

ووافق المجلس على تقريرٍ مقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للأكاديمية المالية، وطالب الأكاديمية المالية بتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية المتخصصة في القطاع المالي التي تحتاجها بدلا من الاعتماد على الخبراء الخارجيين، داعيا الأكاديمية إلى إنشاء إدارة في هيكلها التنظيمي تتولى إعداد الدراسات والبحوث وتأليف الكتب وترجمتها.

إدارة الدين

وخلال الجلسة، وافق المجلس على تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1442 / 1443هـ. وطالب المركز بإعداد مؤشرات خاصة بالتمكين والدعم والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقهما، والتعاون مع صندوق التنمية الوطني في أعمال ومبادرات التمويل الحكومي البديل.

وضع مؤشرات قياس أداء واضحة لـ«الخطوط السعودية»