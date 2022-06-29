شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طن «تمور» هدية لكوسوفو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية كوسوفو، المتضمنة 25 طنا من التمور، سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى كوسوفو، فيصل حفظي، بحضور مفتي جمهورية كوسوفو، نعيم ترنافة، وعدد من الشخصيات في المشيخة الإسلامية، وممثل من وزارة المالية وفريق من المركز، في العاصمة بريشتينا.

يأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.