شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتعزيز ترشيد المياه «زراعيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي أمس الأول، توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للريّ والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون في الجوانب المشتركة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، وتنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية فيما يخص التوعية بأهمية الترشيد للأغراض الزراعية، والتعاون في المبادرات ذات الصلة بكفاءة وترشيد المياه، والتوعية في استهلاك المياه للأغراض الزراعية.

وقّع الاتفاقية رئيس المؤسسة العامة للري د. فؤاد آل الشيخ مبارك، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه م. فهاد الدوسري.