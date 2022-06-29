«لا تضيعوا منْ تعولونَ».. كلمات مؤثرة من القاضي المصري في جلسة قاتل طالبة جامعة المنصورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
“جئت بفعل خسيس في أرض طيبة، أرقت دما طاهرا بطعنات غادرة”.. بهذه الكلمات استهل بها القاضي بهاء المري، مرافعته قبيل نطقه بحكم الإعدام على الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف التي هزت الرأي العام المصري.
ووجه المستشار بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة كلمات مؤثرة للمجتمع بعدما استشعر أنه من الواجب في هذا الموقف تحريك ضمائر الناس والمجتمع.
وقال المري في كلمته: “دنيا مقبلة بزخارفها وإنسان متكالب على مفاتنها. مادية سيطرت فاستلبت العقول وصار الإنسان آلة؛ يقين غاب وباطل بالزيف يحيا وتفاهات بالجهر تتواتر؛ وبيت غاب لسبب أو لآخر. والمؤنسات الغاليات صرن في نظر الموتورين سلعة والقوارير فواخير
وأضاف: نفس تدثرت برداء حب زائف مكذوب.. تأثرت بثقافة عصر اختلطت فيه المفاهيم.. الرغبة صارت حبا والقتل لأجله انتصارا والانتقام شجاعة وجرأة على قيم المجتمع تسمى حرية مكفولة ومن هذا الرحم ولد جنينا مشوها، ووقود الأمة صار حطبها.. اعقدوا محكمة صلح كبرى بين قوى الإنسان المتباينة لننمي فيه أجمل ما فيه.. أعيدوا النشء الملتوي إلى حظيرة الإنسانية.
كما وجه المري حديثه إلى الأباء والأمهات قائلاً: “إلى الآباءِ والأمهاتِ نقول: لا تضيعوا منْ تعولونَ. صاحبوهمْ، ناقشوهمْ، غوصوا في تفكيرهمْ، لا تتركوهمْ لأوهامهمْ، اغرسوا فيهمْ القيمُ”.
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