«شرطة مكة» تكشف حقيقة ادعاء امرأة تعرضها للتعنيف من قِبل ابن زوجها

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – نائب رئيس الأمن العام ورئيس العمليات بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية يوقعان مذكرة تفاهم تتعلق بمكافحة تهريب المواد المخدرة

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