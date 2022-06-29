نجوم الهلال يتغنّون بالدوري التاريخي: عُدنا من بعيد.. والمجد يتجدّد

محمد بن مسعود - الدمام - تغنى نجوم الهلال بتتويجهم الصعب والتاريخي بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، وبعد منافسة استمرت مع اتحاد جدة حتى الجولة الأخيرة.

وغرد سالم الدوسري نجم الهلال عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: «قبل أبارك عليكم يا أغلى جمهور.. علموني وصلنا البطولة رقم كم؟ أنا بطلت أحسب.. وطبعا ألف مبروك».

وتبعه عبدالله عطيف لاعب وسط الهلال: «عدنا من بعيد لأننا نؤمن بأن جميع الطرق تقودنا إلى الذهب، هناك حيث ينتظرنا المدرج الأعظم في آسيا.. مبروك يا أعظم جمهور وأوفى مدرج».

وقال محمد العويس حارس مرمى الهلال بعد تتويجه بلقب الدوري للمرة الأولى رفقة الزعيم: «يا رب لك الحمد ختام الموسم دوري، ألف مبروك للكيان والجمهور ورجالاته، تستاهلون الفرحة، وإجازة سعيدة للجميع».

وأضاف: «لحظة جميلة في حياتي الرياضية، شكرا للهلال شكرا للجميع، بإذن الله المزيد من البطولات»، وأرفق صورة له وهو يحمل كأس الدوري.

وكتب ياسر الشهراني ظهير أيسر الهلال: «مبروك يا زعماء، الحمد لله نهاية جميلة توجت بالذهب.. مبروك لكل منسوبي النادي، مبروك لكل جماهير هذا النادي العظيم.. رقم كم يا زعماء؟».

وغرد عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال: «أنا القوي، أنا الزعيم، أنا البطل، أنا الوقوف، رغم الظروف أنا الهلال، من قال لك أبغى تجيني بالسهل، أنا أحب الكايده يا أهل الوصال، كل المصاعب خاضعة ما هي عدل، بس اعذروني بالذهب ما أعطي مجال».

وأضاف: «ألف ألف مبروك يا زعماء.. تستاهلون الذهب».

وعلق علي آل بليهي مدافع الهلال: «الخيل الأصيل تلحق تالي.. واحذر منها لا تأمن الهلال ولو بينك وبينه فرق السماء عن الأرض، مبروك يا عشاق الهاتريك، أنتم أهل الفرح وتستاهلونه.. على فكرة: الدوري جبناه كذا كذا».

وقال عبدالإله المالكي المتوج بلقب الدوري للمرة الأولى رفقة الزعيم: «الحمد لله على كرمه وتوفيقه، المجد يتجدد والرحلة تستمر نحو البطولات.. ألف مبروك لكل جماهير نادي الهلال على اللقب الـ18».

بدوره، كتب محمد جحفلي مدافع الهلال: «هنا الهلال.. هنا الهلال مجد تليد لا يطال فخر الزعامة والرجال وطن السعادة والحياة وأمان كل العاشقين، ألف مبروك جمهورنا الغالي تحقيق لقب الدوري الأغلى سيدي محمد بن سلمان».

وقال النيجيري أوديون إيجالو هداف الهلال والدوري السعودي للمحترفين: «الرياض زرقاء»، في حين قال المالي موسى ماريجا صاحب الحضور المميز رفقة الهلال: «نحن الأبطال.. الحمد لله».