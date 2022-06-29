قدامى الهلال يحتفون بلقب «الدوري الأصعب»

محمد بن مسعود - الدمام - احتفى قدامى الهلال بفوز الزعيم بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي والثامن عشر في تاريخه، بعد عودة قوية ومنافسة مع الوصيف الاتحاد.

وغرد سامي الجابر نجم وهداف وقائد الهلال السابق عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «ما يصح إلا الصحيح.. هاردلك للمنافس الشرس الشقيق نادي الاتحاد، مبروك للمدرج الفخم، موسم استثنائي نافس فيه الزعيم على جميع الأصعدة وفي كل الاستحقاقات محلية، قارية، عالمية، هذا الهلال وهذه عاداته، الرقم الصعب في الكرة السعودية، والشعار الأكثر إشراقا».

وأكمل: «مبروك لرئيس النادي ومجلس إدارته، وللجهاز الفني ولأبطالنا اللاعبين، والأهم مبروك لكل الفخمين».

وتبعه صالح النعيمة قائد الهلال السابق: «ألف مبروك لمجلس إدارة الهلال وكافة منسوبيه، ألف مبروك للجهاز التدريبي والطبي، ألف مبروك لنجومنا الأبطال، ألف مليون مبروك لجمهور الهلال العظيم، حصول فريق نادي الهلال على الدوري ال18 والثالث على التوالي والبطولة ال65 في تاريخه المرصع بالذهب».

وأضاف: «خلف كل إنجاز.. أعضاء شرف كبار وجمهور عظيم.. مبروك وشكرا للجميع.. شكرا لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على دعمه المتواصل.. شكرا لجمهور الهلال».

وقال نواف التمياط نجم الهلال السابق: «ألف مبروك أخي فهد بن نافل ومجلس إدارته وللأجهزة الفنية والإدارية وأبطالنا اللاعبين، جيلنا الذهبي، هذا المجهود الكبير الذي وضع ناديهم في مكانه الطبيعي، ألف ألف مبروك الدوري الـ18 لمدرج وجمهور الهلال في كل مكان».

ونشر محمد الدعيع فيديو برفقته نجله، وكتب عليه: «وجه خير علي ولدي عبدالعزيز.. اللهم لك الحمد والشكر.. ألف مبروك يا زعماء»، في حين قال ياسر القحطاني: «يا عمري يا الأزرق، مبروك يا زعماء ألف مبروك، وما يصح إلا الصحيح».

وقال محمد الشلهوب قائد ونجم الهلال السابق: «ألف مبروك للهلال تحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، شكرا يا أبطال وألف مبروك لنا جميعا».

وعلق طارق التايب نجم الهلال السابق، بقوله: «ألف ألف مبروك يا زعماء بطولة ريمونتادا مع الزعيم، ما في شيء مستحيل، موسم استثنائي بكل المقاييس، مبروك أيضا للإدارة واللاعبين والطاقم الفني والطاقم الطبي، الزعيم دائما فى القمة وإن شاء الله أيامكم كلها أفراح وللمجد بقية».

بدوره، كتب فيصل أبوثنين لاعب الهلال السابق: «الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ألف مبروك للهلال، شرب البطولات مثل شرب الفناجيل».

وقال سعود الحماد لاعب الهلال السابق: «مبروك لجميع الزعماء شكرا لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي بما تعنيه الكلمة.. البطولة ذهبت لمن يستحقها».

وأضاف: «مرحبا بالدوري رقم 18 الأقوى في تاريخ الأزرق منذ تأسيسه في معقل البطولات والإنجازات».