الهلال السعودي يلتقي ألميريا الإسباني في بريطانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إقامة مباراة بين الهلال بطل الدوري السعودي وفريق ألميريا الإسباني.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، في وقت مبكر من صباح أمس: «مباراة الأبطال.. قريبا في بريطانيا.. مبروك للزعيم»، وذلك مع صورة تكشف عن مباراة بين الهلال وألميريا في السابع من أغسطس.

وجاءت تغريدة تركي آل الشيخ عقب تتويج الهلال بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إثر فوزه على الفيصلي 2/‏1 مساء الاثنين، في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري.

وكان ألميريا قد حقق إنجاز العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني إثر تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.

ويستهل ألميريا مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مدريد حامل لقب الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا في 14 أغسطس المقبل.