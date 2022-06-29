تمديد الموعد النهائي لإبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد الموعد النهائي أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023، من 30 يونيو 2022 لغاية 15 يوليو 2022.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصدر الدعوة من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا بتاريخ 31 مايو 2022، وذلك في أعقاب اعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023، إذ قامت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها الثاني والثلاثين بمنح الصلاحية للإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوضع الشروط والمتطلبات من أجل تقديم ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة.
وفي أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، ستقوم الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم تقرير حول توصياتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف الجديد لكأس آسيا 2023.
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