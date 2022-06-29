منتخب السعودية يتقابل وديًا مع أيسلندا وبنما

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم خوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين إعداديتين لنهائيات كأس العالم 2022، ضد أيسلندا وبنما، في أبوظبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الأيسلندي في السادس من نوفمبر، على أن يلتقي مع بنما بعدها بأربعة أيام، قبل العودة إلى العاصمة الرياض لمواجهة كرواتيا في 16 من الشهر ذاته.

ويخوض الفريق مباراتين وديتين في شهر سبتمبر المقبل أمام الإكوادور والولايات المتحدة، يومي 23 و27 منه، في مدينة مورسيا الإسبانية.