العباسي وتلفت يشاركان في دورة «فوتورو 3»

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك محاضرا الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم صلاح العباسي وياسر تلفت في دورة «فوتورو 3» التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» خلال الفترة 27 وحتى 30 يونيو الجاري، عبر المنظومة الإلكترونية، لاتحادات منطقة الغرب بقارة آسيا. ورشحت لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم عضو اللجنة صلاح العباسي والحكم المساعد الدولي السابق ياسر تلفت للمشاركة في الدورة بناء على دعوة من الاتحاد الدولي للاتحاد البحريني، لمشاركة الكوادر التحكيمية في الدورة التي تنظم بهدف إعداد محاضري حكام كرة القدم. وسيحضر صلاح العباسي (محاضر فني) وياسر تلفت (محاضر فني) الجلسات المرئية للدورة الدولية، إذ يأتي ذلك ضمن إطار اهتمام الاتحاد البحريني لكرة القدم بالكوادر التحكيمية كافة، والحرص على مشاركتها في مختلف الدورات التدريبية.

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